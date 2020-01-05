Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

«Поставки российского газа не только для нас (для Болгарии), но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку», – сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2» на границе Болгарии с Турцией. В Болгарию поставки российского газа по «Турецкому потоку» начались 1 января.