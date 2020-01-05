Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», заявил руководитель «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в эфире радио BNR.
«Поставки российского газа не только для нас (для Болгарии), но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку», – сказал он (цитата по Reuters). Речь идет о компрессорной станции «Странджа 2» на границе Болгарии с Турцией. В Болгарию поставки российского газа по «Турецкому потоку» начались 1 января.
Малинов уточнил, что мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», в поставках не задействованы. При этом болгарские власти готовы при необходимости их использовать, добавил он.
«Турецкий поток» – новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая. Заявленная стоимость проекта – около $7 млрд.