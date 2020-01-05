Россиянин третий раз в истории выиграл лыжную гонку «Тур де Ски»
Россиянин Александр Большунов занял третье место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км на последнем этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» и стал победителем соревнований, сообщает ТАСС. Гонка завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.
На втором месте в общем зачете также россиянин Сергей Устюгов, в масс-старте он финишировал пятым. Третье место по итогам «Тур де Ски» занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший 21-й результат в последней гонке.
Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, на втором месте – его соотечественник Шур Рёте.
Большунов стал третьим россиянином, который одержал победу на «Тур де Ски». В сезоне-2016/17 победителем стал Устюгов, в сезоне-2012/13 – Александр Легков. Трижды россияне становились вторыми: Легков (2006/07), Евгений Белов (2014/15) и Устюгов в нынешнем сезоне. Бронзовые награды получали Максим Вылегжанин (2012/13) и Устюгов (2015/16).