Россиянин третий раз в истории выиграл лыжную гонку «Тур де Ски»

Большунов стал третьим россиянином, который одержал победу на «Тур де Ски». В сезоне-2016/17 победителем стал Устюгов, в сезоне-2012/13 – Александр Легков. Трижды россияне становились вторыми: Легков (2006/07), Евгений Белов (2014/15) и Устюгов в нынешнем сезоне. Бронзовые награды получали Максим Вылегжанин (2012/13) и Устюгов (2015/16).