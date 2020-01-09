«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

По оценкам «Infoline-аналитики», рынок предоставления цистерн для перевозки нефтеналивных грузов в 2018–2019 гг. консолидировался. Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.