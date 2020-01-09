«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов
«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов в 2019 г. До конца I квартала 2021 г. ей предстоит перевезти для «Роснефти» 5,6 млн т за 6,6 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».
Заказчик перевозок – «РН-транс» (дочерняя компания «Роснефти»). Условиями тендера предусматривался опцион на увеличение объемов транспортировки до 30%. С ноября 2019 г. по январь 2020 г. компания уже перевезла 218 400 т нефтепродуктов в направлении самарской группы нефтезаводов.
Выигранные крупнейшим на рынке железнодорожным нефтеперевозчиком объемы ранее перевозила «Транссинергия» (входила в Rail Garant). В 2019 г. она ушла с рынка перевозок нефтепродуктов. По оценке Михаила Бурмистрова из «Infoline-аналитики», «Трансойл» сможет в 2020 г. увеличить перевозки на 200 000 т в месяц и частично компенсировать снижение объемов в связи с прекращением перевозок нефтепродуктов Антипинского НПЗ.
По оценкам «Infoline-аналитики», рынок предоставления цистерн для перевозки нефтеналивных грузов в 2018–2019 гг. консолидировался. Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.