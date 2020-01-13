МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам

Росавиация рекомендовала не летать над Ираном после того, как самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке системой ПВО Ирана. Рано утром 8 января борт потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Помимо этого накануне авиакатастрофы обострился конфликт между Ираном и США: в ночь на 8 января Иран обстрелял американские авиабазы в Ираке.