Forbes назвал «покупателя» 6,52% акций «Газпрома»
Формальным покупателем 6,52% квазиказначеских акций «Газпрома» на $5 млрд стала структура Газпромбанка УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с деталями сделки. Однако конечные владельцы акций неизвестны. Сделка была совершена компанией в интересах своих клиентов — держателей паев ПИФов, которыми она управляет. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.
Продажа акций проходила в два этапа в июле и ноябре 2019 г. Это самая крупная сделка с ценными бумагами компании за всю ее историю. Выручка составила около 327 млрд руб. В июле за 2,93% компания получила 139,1 млрд руб., в ноябре – 188 млрд руб. за 3,59%.
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