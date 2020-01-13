Forbes назвал «покупателя» 6,52% акций «Газпрома»

Продажа акций проходила в два этапа в июле и ноябре 2019 г. Это самая крупная сделка с ценными бумагами компании за всю ее историю. Выручка составила около 327 млрд руб. В июле за 2,93% компания получила 139,1 млрд руб., в ноябре – 188 млрд руб. за 3,59%.