Wildberries отчитался о росте годового оборота почти на 90%

Ассортимент Wildberries в 2019 г. расширился с 1,8 до 3,6 млн товаров. Ключевым ассортиментом ритейлера остаются одежда, обувь и аксессуары, на которые приходится 67% оборота компании. Самыми высокими темпами оборот в прошлом году рос в таких категориях, как инструменты, продукты питания, электроника и товары для животных.