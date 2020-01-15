Wildberries отчитался о росте годового оборота почти на 90%
Оборот Wildberries по итогам 2019 г. увеличился на 88% по сравнению с 2018 г. до 223,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Число выполненных заказов выросло в два раза и достигло 164 млн.
Ассортимент Wildberries в 2019 г. расширился с 1,8 до 3,6 млн товаров. Ключевым ассортиментом ритейлера остаются одежда, обувь и аксессуары, на которые приходится 67% оборота компании. Самыми высокими темпами оборот в прошлом году рос в таких категориях, как инструменты, продукты питания, электроника и товары для животных.
Клиенты Wildberries предпочитают совершать покупки с мобильных устройств, доля сделанных таким способом заказов в 2019 г. выросла до 75% по сравнению с 61% в 2018 г. Большинство покупателей (90%) также предпочитают курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи.
Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер, у него больше 6000 собственных пунктов выдачи заказов в шести странах. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Поставщики отвозят товары на склад Wildberries, ритейлер загружает их описание на сайт и устанавливает цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию.