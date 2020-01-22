Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов
В Минприроды не поддержали идею гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова сделать его госкорпорацию единым оператором по обращению с малоопасными промышленными отходами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра Дмитрия Кобылкина в правительство от 17 января. Его подлинность РБК подтвердил чиновник Минприроды и пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова.
По мнению Кобылкина, создание федерального оператора в условиях рыночной экономики будет иметь «негативные экономические последствия» для субъектов малого предпринимательства и приведет к «ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности». Министр отметил, что предложение противоречит стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г, а также требованиям антимонопольного законодательства.
Свою позицию также высказал Минпромторг. Замруководителя ведомства Виктор Евтухов в письме (его подлинность РБК подтвердил федеральный чиновник) правительству подчеркнул, что этот вопрос «требует детальной проработки». По его словам, Минпромторг готов рассмотреть предложения «Ростеха» «при их поступлении в установленном порядке». Представитель Минпромторга на запрос РБК не ответил. Представитель «Ростеха» от комментариев отказался.
В конце декабря Чемезов в письме тогдашнему вице-премьеру Алексею Гордееву предложил сделать «Ростех» федеральным оператором по обращению с промышленными отходами. По его мнению, отсутствие федерального оператора «ставит под угрозу исполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Экология». Предложение топ-менеджера поддержали в Счетной палате.