Минприроды выступило против передачи «Ростеху» промышленных отходов

По мнению Кобылкина, создание федерального оператора в условиях рыночной экономики будет иметь «негативные экономические последствия» для субъектов малого предпринимательства и приведет к «ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности». Министр отметил, что предложение противоречит стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 г, а также требованиям антимонопольного законодательства.