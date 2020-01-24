«Аэрофлот» прокомментировал гибель кошек при транспортировке в «Шереметьево»

Ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко рассказал изданию Baza о гибели двух кошек после того, как он сдал их в переносках в багажное отделение. Животные умерли в результате травм, полученных при транспортировке в «Шереметьево». Еще одна кошка во время перелета в багажном отделении получила обморожение. Мужчина перевозил трех кошек рейсом из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в «Шереметьево» 22 января. По словам Чумаченко, один из пассажиров, летевший вместе с ним, рассказал ему, что грузчики бросали переноски с кошками. На руки владельцу животных выдали две сломанные переноски, причем одна из них была сильно повреждена – «дно ушло в потолок». Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве.