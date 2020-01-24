«Аэрофлот» прокомментировал гибель кошек при транспортировке в «Шереметьево»
«Аэрофлот» прокомментировал гибель двух кошек от травм, полученных при транспортировке в аэропорту «Шереметьево». «Инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», – сообщила «Ведомостям» пресс-служба авиакомпании. Сейчас сотрудники «Шереметьево хендлинг» ведут переговоры с хозяином погибших животных.
«Аэрофлот» пообещал приложить все усилия, чтобы виновные грузчики были привлечены к ответственности. Компания пообещала инициировать пересмотр технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговых структур во всех российских аэропортах.
Ранее пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко рассказал изданию Baza о гибели двух кошек после того, как он сдал их в переносках в багажное отделение. Животные умерли в результате травм, полученных при транспортировке в «Шереметьево». Еще одна кошка во время перелета в багажном отделении получила обморожение. Мужчина перевозил трех кошек рейсом из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в «Шереметьево» 22 января. По словам Чумаченко, один из пассажиров, летевший вместе с ним, рассказал ему, что грузчики бросали переноски с кошками. На руки владельцу животных выдали две сломанные переноски, причем одна из них была сильно повреждена – «дно ушло в потолок». Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве.
Чумаченко рассказал, что в «Шереметьево» представители «Аэрофлота» извинились перед ним. Написав жалобу, мужчина прошел на рейс в Софию. Ему разрешили взять травмированных кошек в салон самолета. Однако из-за полученных травм одна кошка умерла прямо на борту, вторая – позже в ветеринарной клинике.