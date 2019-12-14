Злобный пост, толстый кот: за что еще можно лишиться бонусов или кэшбэка
Пассажиры авиакомпаний, клиенты банков, розничных торговых сетей, АЗС хорошо освоили программы лояльности и научились зарабатывать на них, накапливая большое количество бонусов или кэшбэка на будущие расходы. Однако способы накопления не всегда устраивают бизнес: компании все больше ужесточают свои программы лояльности, прописывая все новые требования и ограничения. «Ведомости» собрали самые распространенные причины, по которым клиентам компаний и держателям банковских карт аннулируют бонусы и списывают кэшбэк.
Улетные мили
Многие люди не вчитываются в условия программ лояльности банков или компаний, которыми пользуются, а зря — там могут быть довольно неожиданные пункты.
Например, пассажиры «Аэрофлота», согласно условиям его программы «Аэрофлот. Бонус», могут лишиться статусов и миль из-за критики авиаперевозчика и его сотрудников. Так, в ноябре 2018 г. «Аэрофлот» лишил председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Митю Алешковского статуса платинового клиента (выдается при налете более 125 000 миль или 50 полетах в бизнес-классе в год) и аннулировал накопленные на его счету мили. Все это — за оскорбление гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в микроблоге Twitter. За негативную оценку действий сотрудников «Аэрофлота» в сети Instagram в начале этого года потерял мили и блогер Александр Соколовский. В обоих случая «Аэрофлот» сослался на соответствующий пункт правил программы.
Некоторые участники бонусных программ авиаперевозчиков пытаются получить побольше начислений любыми способами, в том числе обманными, как считают компании. Например, в сентябре 2019 г. гражданин США и Украины, управляющий партнер турагентства Vega Travel Геннадий Подольский был обвинен в мошенничестве с милями программы SkyBonus американской авиакомпании Delta, писала газета The Washington Post. SkyBonus рассчитана на компании, чьи сотрудники часто совершают служебные перелеты. Чтобы компании начислили бонус, пассажир должен быть ее действующим штатным сотрудником. В 2014-2015 гг., бронируя билеты для клиентов своего агентства, Подольский использовал корпоративный номер SkyBonus, получал бонусы и оплачивал ими путешествия своих клиентов. За указанное время он накопил 42 млн миль SkyBonus на сумму $1,75 млн.
«Аэрофлот» также наказывает недобросовестных клиентов. Недавний случай – списание у регулярного пассажира Михаила Галина почти 400 000 бонусных миль за провоз в пассажирском салоне 10-килограммового кота Виктора (разрешенный вес для перевозки в салоне – до 8 кг). Галину удалось подменить кота на контрольном взвешивании и пройти на борт со своим животным. Он сам выложил историю подмены в Facebook. «Аэрофлот» расценил его действия как умышленное нарушение правил авиакомпании, исключил Галина из программы лояльности, аннулировал накопленные мили и закрыл счет.
Прицельные покупки
В программах лояльности банков пунктов о лишении бонусов и кэшбэка за критику пока нет, уверяют представители кредитных организаций. Зато они активно наказывают клиентов за так называемые «злоупотребления» программами лояльности.