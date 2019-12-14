Злобный пост, толстый кот: за что еще можно лишиться бонусов или кэшбэка

Например, пассажиры «Аэрофлота», согласно условиям его программы «Аэрофлот. Бонус», могут лишиться статусов и миль из-за критики авиаперевозчика и его сотрудников. Так, в ноябре 2018 г. «Аэрофлот» лишил председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Митю Алешковского статуса платинового клиента (выдается при налете более 125 000 миль или 50 полетах в бизнес-классе в год) и аннулировал накопленные на его счету мили. Все это — за оскорбление гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева в микроблоге Twitter. За негативную оценку действий сотрудников «Аэрофлота» в сети Instagram в начале этого года потерял мили и блогер Александр Соколовский. В обоих случая «Аэрофлот» сослался на соответствующий пункт правил программы.