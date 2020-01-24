Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай

В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 830 человек, 26 из них погибли. В России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса, утверждал накануне Роспотребнадзор.