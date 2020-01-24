Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туристических путевок в Китай до нормализации ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа в стране, говорится в сообщении ведомства. Помимо этого Ростуризм просит туроператоров своевременно информировать российских туристов о текущей эпидемиологической обстановке в Китае. Ведомство напоминает, что в сложившихся обстоятельствах клиенты имеют право требовать от туроператора расторгнуть договор и вернуть деньги за тур в полном объеме.
Ростуризм также просит россиян воздержаться от поездок в Китай в туристических целях. Находящимся на территории КНР ведомство советует следовать рекомендациям Ростпотребнадзора по соблюдению мер предосторожности, а также не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания, за исключением трансфера до аэропорта вылета.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Китае сейчас отдыхают до 7000 организованных российских туристов.
В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 830 человек, 26 из них погибли. В России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса, утверждал накануне Роспотребнадзор.