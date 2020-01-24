McDonald’s приостановил работу ресторанов в пяти китайских городах
McDonald’s приостановил работу ресторанов сети в пяти городах китайской провинции Хубэй из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа, говорится в сообщении китайского подразделения компании. Речь идет о таких городах, как Ухань, Эчжоу, Хуанган, Цяньцзян и Сяньтао.
Из-за вспышки коронавируса во всех заведениях сети в Китае введены новые правила: каждый день сотрудники регулярно измеряют температуру тела, всех сотрудников с признаками заболевания или недомогания отправляют на больничный, работающие сотрудники в обязательном порядке носят медицинские маски, регулярно проводится дезинфекцию помещений и оборудования. В компании отметили, что сотрудники временно неработающих ресторанов получат зарплату в полном объеме. Сколько времени будут простаивать заведения, неизвестно.
В китайском городе Ухань 31 декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, ее возбудителем оказался неизвестный тип коронавируса. Вирус активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии. По последним данным, он обнаружен у более чем 830 человек, 26 из них погибли. В России на данный момент нет заболевших новым типом коронавируса, утверждал накануне Роспотребнадзор.