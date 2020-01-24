McDonald’s приостановил работу ресторанов в пяти китайских городах

Из-за вспышки коронавируса во всех заведениях сети в Китае введены новые правила: каждый день сотрудники регулярно измеряют температуру тела, всех сотрудников с признаками заболевания или недомогания отправляют на больничный, работающие сотрудники в обязательном порядке носят медицинские маски, регулярно проводится дезинфекцию помещений и оборудования. В компании отметили, что сотрудники временно неработающих ресторанов получат зарплату в полном объеме. Сколько времени будут простаивать заведения, неизвестно.