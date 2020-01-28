Бизнес

«А-проперти» подтвердила подачу ходатайства в ФАС на покупку Эльги

Ведомости

Компания «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева подтвердила «Интерфаксу», что подала в ФАС ходатайство о покупке 100% Эльгинского угольного проекта «Мечела». Ранее об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. По информации агентства, в тексте поданного в ФАС документа указывается, что стоимость компаний Эльги составляет более 400 млн руб.

Сейчас 51% Эльги принадлежит «Мечелу», оставшиеся 49% – Газпромбанку. Банк заинтересован в продаже «А-проперти» своей доли в Эльгинском проекте, сообщил «Интерфаксу» его представитель.

Акции «Мечела» выросли во вторник на новостях о том, что «А-проперти» подала ходатайство в ФАС о покупке Эльги. Обыкновенные акции компании к 10.10 мск выросли на 7,3% к уровню предыдущего закрытия и стоили 104,8 руб. за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», которым компания занимается уже более 10 лет. В июне 2016 г. она продала 49% проекта Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки через три года Газпромбанк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя. «Мечел» не воспользовался офертой на выкуп доли Газпромбанка. Представитель компании объяснил отказ от исполнения опциона тем, что «Мечелу» поступило альтернативное предложение.

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