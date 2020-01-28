«А-проперти» подтвердила подачу ходатайства в ФАС на покупку Эльги

Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», которым компания занимается уже более 10 лет. В июне 2016 г. она продала 49% проекта Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки через три года Газпромбанк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя. «Мечел» не воспользовался офертой на выкуп доли Газпромбанка. Представитель компании объяснил отказ от исполнения опциона тем, что «Мечелу» поступило альтернативное предложение.