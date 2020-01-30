Основной владелец H&M передаст руководство бизнесом сыну

Основной владелец шведского ритейлера H&M 72-летний Стефан Перссон, состояние которого Forbes оценивает в $18 млрд, передаст управление компанией сыну Карлу-Йохану Перссону, говорится в сообщении H&M. Стефан Перссон предложит своему сыну стать председателем совета директоров H&M. Сам миллиардер проработал на этом посту более 20 лет. В сообщении также говорится, что, несмотря на изменения, Стефан Перссон останется «преданным акционером компании, но в другой позиции». Новый председатель совета директоров будет избран на годовом собрании акционеров 7 мая.