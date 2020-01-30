Основной владелец H&M передаст руководство бизнесом сыну
Основной владелец шведского ритейлера H&M 72-летний Стефан Перссон, состояние которого Forbes оценивает в $18 млрд, передаст управление компанией сыну Карлу-Йохану Перссону, говорится в сообщении H&M. Стефан Перссон предложит своему сыну стать председателем совета директоров H&M. Сам миллиардер проработал на этом посту более 20 лет. В сообщении также говорится, что, несмотря на изменения, Стефан Перссон останется «преданным акционером компании, но в другой позиции». Новый председатель совета директоров будет избран на годовом собрании акционеров 7 мая.
Карл-Йохан Перссон, состояние которого Forbes оценивает в $2,1 млрд, с 2009 г. является гендиректором H&M. После его назначения председателем совета директоров гендиректором компании станет Хелена Хельмерссон. Сейчас она исполняет обязанности операционного директора.
H&M была учреждена в 1947 г. отцом Стефана Эрлингом Перссоном. Сам Стефан Перссон пришел на работу в компанию в 1982 г. менеджером. Сейчас по всему миру работает более 5000 магазинов H&M. В 2020 г. ритейлер собирается открыть еще 20 магазинов.