РЖД отменила приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем с 31 января

Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к одному из железнодорожных операторов, РЖД подготовила свой приказ на основании распоряжения, подписанного премьером Михаилом Мишустиным 30 января. Для компании такая ситуация может означать форс-мажор, поэтому платить штрафы не придется, уточнил источник. В случае приостановки грузового сообщения грузоотправителям пришлось бы искать альтернативные схемы доставки и перестраивать логистические цепочки – например, часть грузов повезти в Китай через Казахстан или морским путем, пояснил источник. Но это потребовало бы времени и увеличились бы расходы, добавил он. К тому же не все грузы целесообразно везти морским транспортом, сказал собеседник.