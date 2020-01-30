РЖД отменила приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем с 31 января
Грузовое железнодорожное сообщение с Китаем будет приостановлено с 31 января, передал ТАСС со ссылкой на приказ РЖД. «Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 г. грузового движения через погранпереходы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой до нормализации эпидемиологической обстановки для рассмотрения альтернативных направлений перевозок», – говорится в приказе за подписью первого заместителя Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергея Колесникова. «Ведомости» ознакомились с копией приказа.
Как пояснил «Ведомостям» источник, близкий к одному из железнодорожных операторов, РЖД подготовила свой приказ на основании распоряжения, подписанного премьером Михаилом Мишустиным 30 января. Для компании такая ситуация может означать форс-мажор, поэтому платить штрафы не придется, уточнил источник. В случае приостановки грузового сообщения грузоотправителям пришлось бы искать альтернативные схемы доставки и перестраивать логистические цепочки – например, часть грузов повезти в Китай через Казахстан или морским путем, пояснил источник. Но это потребовало бы времени и увеличились бы расходы, добавил он. К тому же не все грузы целесообразно везти морским транспортом, сказал собеседник.
Позже «Интерфакс» и «РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщили, что приказ РЖД был отменен. «В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России № 25 от 30.01.2020 г.) оперативный приказ № 89 от 30.01.2020 г. отменяется», – говорится в приказе РЖД № 90 за сегодняшнее число. «Ведомости» ознакомились с копией данного документа.
По данным АКРА, Россия поставляет в Китай порядка 20 млн т энергетического и коксующегося угля и около 10 млн т железной руды.
30 января Мишустин подписал распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, премьер поручил Минтрансу совместно с пограничной службой ФСБ, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором с 31 января временно ограничить движение через 15 пунктов пропуска, среди которых Забайкальск – Маньчжурия, Благовещенск – Хэйхэ, Хабаровск – Фуюань, Нижнеленинское – Тунцзян, Поярково – Сюнькэ, Покровка – Жаохэ, Полтавка – Дуннин.