Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру. По словам Питкетли, чайный бизнес дает Unilever около 3 млрд евро выручки. При этом продажи на развитых рынках черного чая, который в большей степени составляет портфель компании, продолжают сокращаться. Попытки Unilever разбавить портфель травяными чаями и премиальными брендами зеленого чая не дали существенного результата.