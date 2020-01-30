Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Unilever, владеющая брендами Lipton и Brooke Bond, может продать чайный бизнес. Информация об этом содержится в финансовом отчете компании за 2019 г.
Чистая прибыль Unilever в отчетном периоде снизилась на 38,4% до 6 млрд евро на фоне сокращения продаж чая. Такое падение связано с высокой базой 2018 г., когда в прибыли был учтен результат от продажи маргаринового бизнеса, объяснил представитель компании. Его у Unilever приобрел инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co за 6,8 млрд евро.
В отчете говорится, что компания планирует провести переоценку портфеля брендов и проанализировать работу подразделения, отвечающего за деятельность чайных активов Unilever.
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру. По словам Питкетли, чайный бизнес дает Unilever около 3 млрд евро выручки. При этом продажи на развитых рынках черного чая, который в большей степени составляет портфель компании, продолжают сокращаться. Попытки Unilever разбавить портфель травяными чаями и премиальными брендами зеленого чая не дали существенного результата.
После публикации финансовой отчетности Unilever за 2019 г. стоимость акций компании на торгах Нью-Йоркской биржи увеличилась на 2,69% до $57,96.