Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
Россия в октябре прошлого года поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по поставкам в эту страну. Это следует из данных, опубликованных министерством энергетики США.
Первое место у Канады – 136,5 млн баррелей. Мексика, обычно занимавшая второе место, опустилась на третью строчку, поставив 17 млн.
В июне прошлого года Россия поставила США 16 млн баррелей, в июле – 15,2 млн, в августе – 19 млн, в сентябре – 14,2 млн. По сравнению с октябрем в ноябре цифра снизилась на 1,7 млн до 19,2 млн, что позволило Мексике снова вернуться на второе место.