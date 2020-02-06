Henkel в полтора раза увеличила мощности своего косметического завода в России
В подмосковном Ногинске завершено расширение одного из крупнейших косметических заводов Henkel, сообщила компания. Это единственная собственная производственная площадка косметического подразделения Henkel в России.
Инвестиции в расширение производства составили более 20 млн евро, следует из пресс-релиза. Завод с производственной мощностью более 300 млн единиц готовой продукции в год станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине заводом по производству косметических средств Henkel в мире.
Henkel приобрела завод в Ногинске в 2013 г. Компания поэтапно инвестирует в реконструкцию, модернизацию и расширение производственных и логистических мощностей. В ходе последнего этапа мощности были увеличены в 1,5 раза – с 200 млн до 320 млн единиц готовой продукции в год. Также почти вдвое были расширены складские площади.
На новых производственных линиях будут производиться жидкие косметические средства – шампуни, бальзамы, окислители красок для волос под брендами Palette, Fa, Schauma, Syoss, Taft, Gliss Kur, Shamtu. Продукция будет поставляться во все регионы России и большинство стран СНГ. Расширение производства позволит Henkel сократить импорт продукции и гибко реагировать на изменение спроса, отметила компания.
Немецкая компания Henkel начала работать в России в 1990 г. Сейчас у нее 10 заводов в Тосно, Энгельсе, Перми, Коломне, Челябинске, Ульяновске, Ставрополе, Ногинске и Новосибирске. За последние 10 лет Henkel инвестировала в России более 280 млн евро.