Henkel в полтора раза увеличила мощности своего косметического завода в России

Henkel приобрела завод в Ногинске в 2013 г. Компания поэтапно инвестирует в реконструкцию, модернизацию и расширение производственных и логистических мощностей. В ходе последнего этапа мощности были увеличены в 1,5 раза – с 200 млн до 320 млн единиц готовой продукции в год. Также почти вдвое были расширены складские площади.