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Подрядчики «Лукойла» ищут замену поставщикам из-за коронавируса

Ведомости

Из-за коронавируса подрядчики «Лукойла» ищут замену поставщикам оборудования из Китая для завершения строительства объектов обустройства месторождения имени Грайфера на Каспии, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Астрахани.

По словам представителя подрядчиков, из-за эпидемии комплектующие из Китая попали «в зону риска». Ведутся переговоры об их замене с европейскими поставщиками. О каких конкретно подрядчиках идет речь, агентство не уточняет.

Месторождение имени Грайфера было открыто в 2001 г. Это третий проект «Лукойла» на Каспии. Компания планирует ввести в эксплуатацию месторождение в 2022 г. Ожидаемый объем добычи – 1,2 млн т нефти в год.

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