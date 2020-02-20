Кремль изучит данные Титова о росте уголовных дел против бизнесменов

Титов ранее сообщил, что объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Он ссылается на сводные данные Следственного комитета, МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее.