Кремль изучит данные Титова о росте уголовных дел против бизнесменов
Кремль обратил внимание на данные уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова об увеличении числа уголовных дел против бизнесменов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это важная информация, которая требует изучения. «Эту информацию, безусловно, предстоит еще проанализировать», – приводит слова Пескова ТАСС.
Титов ранее сообщил, что объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Он ссылается на сводные данные Следственного комитета, МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее.