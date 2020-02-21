WSJ: Саудовская Аравия задумалась о выходе из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия обдумывает выход из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти из-за ослабления мирового спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, на этой неделе представители Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ обсудят возможность совместного сокращения добычи нефти еще на 300 000 баррелей в сутки, причем без координации с Россией и другими странами, которые не входят в ОПЕК, но участвуют в соглашении об ограничении нефтедобычи.
На экстренном заседании технического комитета ОПЕК в начале февраля Россия не согласилась с предложением Саудовской Аравии, которая настаивала на дополнительном сокращении нефтедобычи на 600 000 баррелей в сутки, что довело бы квоту до 2,3 млн баррелей в сутки. Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ намечена на 5-6 марта.
Как отмечает WSJ, пока Саудовская Аравия всерьез обеспокоена негативным влиянием коронавируса на спрос на нефть, российская сторона не видит оснований для дополнительного сокращения добычи. Российские представители говорят о том, что бизнес в Китае восстанавливается и влияние эпидемии на спрос на нефть ограничено, сообщили источники издания.
13 февраля Международное энергетическое агентство предупредило, что в первом квартале 2020 г. спрос на нефть может упасть на 435 000 баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group предсказывает падение спроса на 2,2 млн баррелей в сутки. Так или иначе, пишет WSJ, квартальное падение спроса на нефть произойдет впервые со времен разгара мирового финансового кризиса. При этом в Москве, сообщил изданию один из источников, говорят о том, что падение спроса будет нивелировано сокращением добычи в результате приостановки добычи нефти в Ливии и введения новых санкций против Венесуэлы.
18 февраля минфин США внес в санкционный список по Венесуэле Rosneft Trading и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. По данным WSJ, новые ограничения могут снизить экспорт из Венесуэлы на 600 000 баррелей в сутки.
Вспышка коронавируса нового типа COVID-19 началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. К 21 февраля комиссия по здравоохранению Китая сообщила о более чем 75 000 случаев заболевания, более 2200 из которых закончились летальным исходом.