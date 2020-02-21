WSJ: Саудовская Аравия задумалась о выходе из нефтяного союза с Россией

13 февраля Международное энергетическое агентство предупредило, что в первом квартале 2020 г. спрос на нефть может упасть на 435 000 баррелей в сутки в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group предсказывает падение спроса на 2,2 млн баррелей в сутки. Так или иначе, пишет WSJ, квартальное падение спроса на нефть произойдет впервые со времен разгара мирового финансового кризиса. При этом в Москве, сообщил изданию один из источников, говорят о том, что падение спроса будет нивелировано сокращением добычи в результате приостановки добычи нефти в Ливии и введения новых санкций против Венесуэлы.