«Лента» получила юрисдикцию на Кипре

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития. Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.