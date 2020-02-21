«Лента» получила юрисдикцию на Кипре
Госорганы Республики Кипр выдали ритейлеру «Лента» разрешение на получение кипрской юрисдикции, сообщил представитель компании. Организационно-правовая форма компании изменилась с частной на публичную. Название – с Lenta Ltd на Lenta Plc.
По словам представителя «Ленты», смена юрисдикции произошла «в целях оптимизации расходов на корпоративное управление». Он уточнил, что изменения не повлияют на работу компании и структуру владельцев.
Совет директоров ритейлера утвердил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на Кипр в конце октября 2019 г.
30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития. Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.
«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 129 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.