Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятой из из нефтепровода «Дружба», повышенное содержанием дихлорэтана, после сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие страны прекратили прием и прокачку нефти. Полное восстановление поставок произошло в августе. Из-за инцидента с грязной нефтью экспорт страны в 2019 г. снизился на $2,05 млрд, передает «Белта» заявления министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, рост объемов торговли с Россией компенсировал менее 53% потерь, вызванных ограничением экспорта нефти.