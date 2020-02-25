Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации — $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова. Он заявил, что сумма была рассчитана из расчета компенсации, которые получили другие страны, получившие загрязненную нефть — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.
После подписания протокола стороны будут подтверждать выплаты, который должны поступить от России в адрес Мозырского НПЗ в Белоруссии, заявил Сизов.
В апреле 2019 г. Мозырский НПЗ обнаружил в сырье, принятой из из нефтепровода «Дружба», повышенное содержанием дихлорэтана, после сообщений о загрязнении нефти Белоруссия, Польша и другие страны прекратили прием и прокачку нефти. Полное восстановление поставок произошло в августе. Из-за инцидента с грязной нефтью экспорт страны в 2019 г. снизился на $2,05 млрд, передает «Белта» заявления министра иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, рост объемов торговли с Россией компенсировал менее 53% потерь, вызванных ограничением экспорта нефти.