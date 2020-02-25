«Яндекс» сменит руководство «Яндекс.Еды»

«Яндекс.Еда» был создан в 2017 г. на базе сервиса доставки еды Foodfox, который в марте 2016 г. основали Фирсов и Полиссар. Сервис был приобретен «Яндекс.Такси» 22 декабря 2017 г. После сделки Фирсов и Полиссар продолжили развивать уже «Яндекс.Еду». Сервис доставки продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф» (ранее – «Партия еды») «Яндекс» приобрел в октябре 2018 г. В декабре прошлого года «Яндекс.Шеф» начал продавать наборы и горячие блюда через «Яндекс.Лавку».