«Яндекс» сменит руководство «Яндекс.Еды»
Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов и управляющий директор сервиса доставки еды Сергей Полиссар решили покинуть компанию. Об этом Фирсов написал на странице в Facebook. Он напомнил, что топ-менеджеры руководили сервисом на протяжении четырех лет. «Но пора двигаться дальше – к новым свершениям», – отметил Фирсов. Мы остаемся в компании в качестве советников, уточнил бизнесмен.
В пресс-службе компании «Интерфаксу» подтвердили данную информацию. «Яндекс.Еду» возглавит Дмитрий Масюк, отвечавший ранее за развитием сервиса для водителей в «Яндекс.Такси». После назначения Масюк сосредоточится на росте бизнеса и повышении удобства сервиса для логистических партнеров, добавили в «Яндексе».
Проект по доставке продуктов «Яндекс.Лавка», входящий в состав «Яндекс.Такси», будет выделен в отдельное направление. До сих пор «Яндекс.Лавка» развивалась внутри сервиса «Яндекс.Еда». Теперь «Яндекс.Еда» будет развиваться параллельно с «Яндекс.Лавкой», сервисы сохранят связь «в ключевых процессах», уточнили в пресс-службе компании. Руководитель «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик будет напрямую подчиняться гендиректору «Яндекс.Такси» Даниилу Шулейко. Новая структура управления позволит успешнее развивать сервисы, объяснили в компании.
Основатель сервиса «Яндекс.Шеф» Михаил Перегудов также уйдет в отставку, он займется развитием собственных проектов, пишет vc.ru со ссылкой на «Яндекс».
«Яндекс.Еда» был создан в 2017 г. на базе сервиса доставки еды Foodfox, который в марте 2016 г. основали Фирсов и Полиссар. Сервис был приобретен «Яндекс.Такси» 22 декабря 2017 г. После сделки Фирсов и Полиссар продолжили развивать уже «Яндекс.Еду». Сервис доставки продуктов с рецептами «Яндекс.Шеф» (ранее – «Партия еды») «Яндекс» приобрел в октябре 2018 г. В декабре прошлого года «Яндекс.Шеф» начал продавать наборы и горячие блюда через «Яндекс.Лавку».