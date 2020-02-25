ФАС завела дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы с коронавирусом

В числе заболеваний, указанных в инструкции к «Арбидолу» как показания для приема препарата, отмечен коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), – его вспышка прошла в 2003 г. Препараты, которые были бы эффективны конкретно против коронавируса нового типа, пока не выявлено, отмечает служба. ФАС также цитирует письмо научного центра, подведомственного Минздраву, которое утверждает, что исследования эффективности «Арбидола» в борьбе с коронавирусом не проводятся.