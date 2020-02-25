ФАС завела дело против производителя «Арбидола» из-за рекламы с коронавирусом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против фармацевтической компании «Отисифарм» из-за рекламы на радио, в которой утверждалось, что препарат «Арбидол» «активен даже против коронавируса», определение опубликовано на сайте ведомства. Производитель должен будет к 6 марта предъявить ФАС результаты исследований, доказывающие, что «Арбидол» действительно эффективен против коронавируса нового типа.
В числе заболеваний, указанных в инструкции к «Арбидолу» как показания для приема препарата, отмечен коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), – его вспышка прошла в 2003 г. Препараты, которые были бы эффективны конкретно против коронавируса нового типа, пока не выявлено, отмечает служба. ФАС также цитирует письмо научного центра, подведомственного Минздраву, которое утверждает, что исследования эффективности «Арбидола» в борьбе с коронавирусом не проводятся.
Рекламы противовирусных препаратов «Арбидол» и «Ингавирин» с упоминанием коронавируса появились в конце января. Представитель «Отисифарм» Сергей Паршиков заявлял, что рекламный ролик «Арбидола» содержит всю необходимую информацию, а препарат включен в рекомендации по терапии гриппа и ОРВИ.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа (Covid-19) началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. К 25 февраля число подтвержденных случаев заболевания превысило 77 600, 2663 заболевших скончались, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. Крупнейший кластер заболевания за пределами Азии находится в Италии, где ко вторнику было зафиксировано 283 заболевания и семь летальных исходов.