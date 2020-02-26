Выручка Delivery Club выросла за год в 2,3 раза

Также стало больше сотрудничающих с Delivery Club ресторанов, улучшился сервис, и у него стало больше пользователей, говорит вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. В декабре 2019 г. Delivery Club выполнил 3,35 млн заказов — в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.