Выручка Delivery Club выросла за год в 2,3 раза
В 2019 г. выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла в 2,3 раза до 4,46 млрд руб., сообщил сервис. Это рекордные результаты для компании, говорится в ее пресс-релизе. Продажи за IV квартал 2019 г. составили 1,47 млрд руб. (+127,9% год к году).
Delivery Club – крупнейший сервис доставки еды из кафе и ресторанов. В конце 2019 г. он стал частью совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group. Также в СП вошли сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, «Сбермаркет» (бывший «Инстамарт») и др.
Росту выручки Delivery Club, как считает компания, помогла собственная доставка — всего она работает в 38 из 50 городов присутствия сервиса, по данным на декабрь 2019 г.
Также стало больше сотрудничающих с Delivery Club ресторанов, улучшился сервис, и у него стало больше пользователей, говорит вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез. В декабре 2019 г. Delivery Club выполнил 3,35 млн заказов — в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 г.