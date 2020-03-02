Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти». Вознаграждение выплачивалось в течение 2017–2018 гг., условием для перевода вознаграждения указан «успех в переговорах» с региональным правительством Курдистана. «Ведомости» направили запрос «Роснефти».
Соглашения между «Роснефтью» и правительством автономного региона были подписаны в 2018 г. Российская сторона участвует в разработке пяти месторождений в Иракском Курдистане, суммарная добыча на которых оценивалась местным телеканалом «Рудау» в 180 000 баррелей в сутки. Пробные сейсмические, геологические работы и добыча нефти начались в 2019 г. В октябре работа на одном из блоков, граничащем с сирийско-турецкой границей, была приостановлена для «безопасности сотрудников».
18 февраля США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро из-за посредничества в продаже венесуэльской нефти. Контрагентам дан срок на прекращение работы с Rosneft Trading до 20 мая. В понедельник 2 марта транспортная компания Mercantile & Maritime, перевозившая нефть из Венесуэлы в интересах «Роснефти», объявила, что перестанет сотрудничать с «Роснефтью».