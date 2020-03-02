Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Соглашения между «Роснефтью» и правительством автономного региона были подписаны в 2018 г. Российская сторона участвует в разработке пяти месторождений в Иракском Курдистане, суммарная добыча на которых оценивалась местным телеканалом «Рудау» в 180 000 баррелей в сутки. Пробные сейсмические, геологические работы и добыча нефти начались в 2019 г. В октябре работа на одном из блоков, граничащем с сирийско-турецкой границей, была приостановлена для «безопасности сотрудников».