Вице-президент «Лукойла» предсказал эпоху дешевой нефти в ближайшие 10 лет

По прогнозам Федуна, к середине марта цена на нефть вернется к $60 за баррель. По его мнению, это произойдет после мартовского заседания ОПЕК+. Из-за падения спроса на нефть на фоне коронавируса ОПЕК+ может пойти на сокращение добычи от 600 000 баррелей до 1 млн и более, уверен топ-менеджер.