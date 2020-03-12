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Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского за строительство аэропортов

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Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бизнесмена Виктора Вексельберга. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вексельберг получил награду за большой вклад в работу по строительству аэропортов.

Бизнесмен является владельцем группы «Ренова», в которую входит холдинг «Аэропорты регионов», владеющий и управляющий семью аэропортами в России. Холдинг Вексельберга построил два аэропорта – в Ростове и Саратове. В списке богатейших людей России по версии Forbes Вексельберг занимает 11-е место с состоянием в $11,5 млрд.

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности. Среди бизнесменов к наградам также были представлены бывший гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов и гендиректор «Системы» Феликс Евтушенков. Они получили орден Дружбы.

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