Путин наградил Вексельберга орденом Александра Невского за строительство аэропортов

Бизнесмен является владельцем группы «Ренова», в которую входит холдинг «Аэропорты регионов», владеющий и управляющий семью аэропортами в России. Холдинг Вексельберга построил два аэропорта – в Ростове и Саратове. В списке богатейших людей России по версии Forbes Вексельберг занимает 11-е место с состоянием в $11,5 млрд.