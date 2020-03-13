Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Для большинства отраслей промышленности изменение курса рубля в сторону удешевления – это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках», – приводит его слова ТАСС.
Рубль на этой неделе сильно подешевел по отношению к доллару и евро на фоне резкого падения цен на нефть. В пятницу российский рынок отыграл часть потерь. Доллар к вечеру 13 марта торговался на Московской бирже на уровне 73,62 руб., евро – 81,68 руб.
Цены на нефть обрушились 9 марта из-за провала переговоров стран ОПЕК+. Им не удалось договориться о продлении соглашения о добыче нефти или заключить новую сделку. Россия отказалась сокращать добычу нефти, а Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи и скидках для покупателей из Азии. На момент публикации баррель нефти марки Brent стоил $34,28.