РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

Отменяются поезда по маршрутам из Москвы в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог и обратно, из Санкт-Петербурга в Киев и Кишинев, из Баку в Киев, а также поезда между Ригой и Москвой и Ригой и Санкт-Петербургом. Пассажирам, купившим билеты на эти направления, будут возвращены деньги.