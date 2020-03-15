РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию
«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте РЖД. Когда движение поездов будет восстановлено, компания не уточняет. Кроме того, приостанавливается сообщение с Латвией.
Отменяются поезда по маршрутам из Москвы в Кишинев, Киев, Одессу, Николаев, Львов, Кривой Рог и обратно, из Санкт-Петербурга в Киев и Кишинев, из Баку в Киев, а также поезда между Ригой и Москвой и Ригой и Санкт-Петербургом. Пассажирам, купившим билеты на эти направления, будут возвращены деньги.
Ранее РЖД приостановила железнодорожное сообщение с Германией, Францией, Монголией, Чехией. Компания также предоставила пассажирам возможность в период с 14 марта по 10 апреля сдать невозвратные билеты за полную стоимость, если у них отменилась поездка из-за коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 126 странах. Согласно последним данным заразились свыше 156 500 человек, более 5800 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 59 заболевших коронавирусом, из них 56 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (33) зарегистрировано в Москве.