«Коммерсантъ» узнал о риске срыва поставок алкоголя из-за коронавируса

Источник издания в московской сети ресторанов привел в пример компанию «Лудинг», которая предупредила своего контрагента о риске перебоев в поставках алкоголя из-за потенциальных изменений в работе таможни на фоне пандемии коронавируса и посоветовала обезопасить себя необходимым объемом товара при ближайших заказах «для перестраховки».