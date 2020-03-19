«Коммерсантъ» узнал о риске срыва поставок алкоголя из-за коронавируса
Распространение коронавируса может привести к срывам поставок алкоголя в Россию из-за рубежа, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, об этом рестораторов начали предупреждать некоторые крупные импортеры спиртного, а в ряде случаев поставщики импортного алкоголя попросили у своих контрагентов предпоплату.
Источник издания в московской сети ресторанов привел в пример компанию «Лудинг», которая предупредила своего контрагента о риске перебоев в поставках алкоголя из-за потенциальных изменений в работе таможни на фоне пандемии коронавируса и посоветовала обезопасить себя необходимым объемом товара при ближайших заказах «для перестраховки».
В ситуацию уже вмешалось Росалкогольрегулирование (РАР), которое совместно с Минфином попросило компании оперативно предоставить данные о продукции, в отношении которой возможны сбои поставок, отмечает «Коммерсантъ».
Проблемы с поставками алкоголя могут возникнуть лишь в долгосрочной перспективе, так как нынешних запасов хватит на 3-6 месяцев, рассказал изданию президент компании «Ладога», занимающейся производством и торговлей алкоголем, Вениамин Грабарь.
Пандемия коронавируса может помочь бизнесу добиться легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила премьера Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму разрешающий их законопроект. «Ведомости» ознакомились с обращением.