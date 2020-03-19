«Шереметьево» с 20 марта закроет терминалы E и C

«Шереметьево» – крупнейший аэропорт в России, по итогам 2018 г. он впервые вошел в десятку самых загруженных аэропортов в Европе (занял 10-е место). В 2015–2017 гг. «Шереметьево», по данным Международного совета аэропортов, находилось на 11-м месте в Европе, в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая «Домодедово». В 2019 г. аэропорт «Шереметьево» принял 49,9 млн человек, это восьмой результат в Европе.