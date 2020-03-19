«Шереметьево» с 20 марта закроет терминалы E и C
«Шереметьево» с 20 марта закроет терминалы E и С, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель гендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов. По его словам, все рейсы на прилет и вылет из закрываемых терминалов будут переведены в терминалы D и F. Терминалы С и Е предназначены для обслуживания международных рейсов.
Терминал С был введен в эксплуатацию в середине января. Это пятый по счету терминал «Шереметьево». Его пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» увеличилась до 80 млн человек. Инвестиции в его строительство составили 32 млрд руб.
Сейчас «Аэрофлот», формирующий около 80% пассажиропотока «Шереметьево», внутренние рейсы выполняет из терминала В. Международные рейсы перевозчик также выполняет из терминалов D, Е и F. С конца января «Шереметьево» начал переводить в терминал F рейсы из стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса. Позже авиасообщение со странами с неблагополучной эпидемиологической обстановкой было ограничено. В число этих стран входят Италия, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Украина, Белоруссия, США, ОАЭ, Иран и др.
Сам «Аэрофлот», как и другие авиакомпании, был вынужден пересмотреть полетную программу – сократить частоту или отказаться от рейсов в некоторые европейские города. Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова говорила, что из-за сокращения количества рейсов перевозчик ощущает «колоссальное, прежде всего финансовое, давление».
«Шереметьево» – крупнейший аэропорт в России, по итогам 2018 г. он впервые вошел в десятку самых загруженных аэропортов в Европе (занял 10-е место). В 2015–2017 гг. «Шереметьево», по данным Международного совета аэропортов, находилось на 11-м месте в Европе, в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая «Домодедово». В 2019 г. аэропорт «Шереметьево» принял 49,9 млн человек, это восьмой результат в Европе.