Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней. Речь идет о наиболее востребованных продуктах: крупах и консервах. Спрос на них, по данным пресс-службы, снизился «примерно на треть».
При этом спрос на базовые категории товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и февраля остается повышенным, сообщил представитель ритейлера. Объемы поставок социально значимых товаров остаются увеличенными в 2–4 раза.
О том, что в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания, ранее говорил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отмечал, что 18 марта «ситуация стала спокойнее». По его прогнозам, «ажиотаж окончательно прекратится к середине следующей недели». Проблем с продуктами, по словам чиновника, нет, магазины «забиты товаром».