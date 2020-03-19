Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве

О том, что в московских магазинах наблюдался повышенный спрос на продукты питания, ранее говорил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также отмечал, что 18 марта «ситуация стала спокойнее». По его прогнозам, «ажиотаж окончательно прекратится к середине следующей недели». Проблем с продуктами, по словам чиновника, нет, магазины «забиты товаром».