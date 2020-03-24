В России почти на 32% выросли продажи презервативов
Как пишет издание, DSM Group анализировала розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивала их с аналогичными данными за 2019 г. За последнюю неделю 2020 г. в России продали 589 тыс. упаковок презервативов на 161 млн руб. В 2019 г. продажи составили 477 тыс. упаковок, выручка — 122 млн руб.
По данным DSM Group, по продажам за 11 недель 2020 года в денежном выражении лидируют Reckitt Benckiser (бренд Durex, 709 млн руб. или 46,75% от продаж), AVK Polypharm Inv. Co. Ltd (бренд Contex, 635 млн руб и 41,91%) и CPR (бренд Sico, 95 млн руб. и 6,28%).
Ранее руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов рассказал «Ведомостям», что со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей, а с 16 по 20 марта – на 181%. В конце февраля в аптеках взлетели продажи арбидола – производитель рекламировал его как средство от коронавируса. До этого россияне скупали медицинские маски. В марте ажиотажный спрос пришелся на антисептики.