В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ранее руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов рассказал «Ведомостям», что со 2 по 8 марта продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей, а с 16 по 20 марта – на 181%. В конце февраля в аптеках взлетели продажи арбидола – производитель рекламировал его как средство от коронавируса. До этого россияне скупали медицинские маски. В марте ажиотажный спрос пришелся на антисептики.