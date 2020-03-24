Bloomberg: SoftBank планирует продать свою долю в Alibaba за $14 млрд
Японская SoftBank Group планирует продать свою долю в китайском гиганте электронной коммерции Alibaba Group за сумму примерно в $14 млрд. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с планами японской компании.
За долю в Alibaba японская корпорация может выручить от $12 млрд до $15 млрд, сказали собеседники агентства. Всего SoftBank необходимы $41 млрд, чтобы поддержать свой бизнес, пострадавший от пандемии коронавирусной инфекции. Масаеси Сон, основатель SoftBank, объявил о планах по продаже активов 23 марта в Токио, но не стал уточнять, какие именно активы будут проданы. Доля в Alibaba (компания оценивается более чем в $120 млрд) составляет самую большую часть рыночной стоимости SoftBank.
Средства японской компании потребуются для выкупа акций и сокращения долга, чтобы облегчить проблемы инвесторов, которые сбросили более 40% рыночной стоимости SoftBank от ее февральского пика. Компания управляет $100 млрд Vision Fund, уязвимого к экономическим потрясениям из-за долговой нагрузки и убыточности стартапов. Инвестиции фонда Vision связаны с проектами экономики совместного использования, которой нанесен огромный урон из-за пандемии коронавируса.
Привлеченные за счет продажи активов, в том числе своих дочерних компаний, средства позволят SoftBank выкупить акции и сократить долг. По данным Bloomberg, это сумма, эквивалентная всей рыночной стоимости SoftBank на прошлой неделе. Часть вырученных от продажи средств пойдет на новую программу выкупа акций в размере 2 трлн иен. Акции SoftBank выросли на 21% в Токио 24 марта, это их самый большой внутридневной прирост с момента листинга. Американские депозитарные расписки Alibaba упали на 2% после публикации в Bloomberg, добавляет агентство.