Bloomberg: SoftBank планирует продать свою долю в Alibaba за $14 млрд

За долю в Alibaba японская корпорация может выручить от $12 млрд до $15 млрд, сказали собеседники агентства. Всего SoftBank необходимы $41 млрд, чтобы поддержать свой бизнес, пострадавший от пандемии коронавирусной инфекции. Масаеси Сон, основатель SoftBank, объявил о планах по продаже активов 23 марта в Токио, но не стал уточнять, какие именно активы будут проданы. Доля в Alibaba (компания оценивается более чем в $120 млрд) составляет самую большую часть рыночной стоимости SoftBank.