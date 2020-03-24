Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с коронавирусом.
В частности, правительство Москвы решило продлить до 31 декабря 2020 г.:
срок выплаты аванса за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу для заведений общественного питания, гостиниц и организаций в сфере культуры, туризма, спорта и досуга
срок уплаты торгового сбора
срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Кроме того, организации в сфере культуры и спорта, а также выставочной, просветительской, развлекательной и образовательной деятельности, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты, могут временно не платить аренду, если они приостановили свою деятельность на время режима повышенной готовности в городе. Власти Москвы также снизили на 50% плату по договорам на осуществление торговой деятельности для малого и среднего бизнеса в метро.
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был введен в Москве указом мэра Сергея Собянина от 5 марта. Позже в Москве и Московской области запретили любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта были переведены на домашнее обучение учащиеся школ и учреждений допобразования. 23 марта власти Москвы и Подмосковья ввели дополнительные меры борьбы с коронавирусом: лицам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания (такие, как сахарный диабет, астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания; перенесенные ранее инфаркт или инсульт), с 26 марта по 14 апреля запретили выходить на улицу, кроме как в магазин и аптеку.
В России за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах страны, сообщил оперативный штаб. Общее число зараженных увеличилось до 495 человек. По числу заболевших коронавирусом среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай).