Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был введен в Москве указом мэра Сергея Собянина от 5 марта. Позже в Москве и Московской области запретили любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта были переведены на домашнее обучение учащиеся школ и учреждений допобразования. 23 марта власти Москвы и Подмосковья ввели дополнительные меры борьбы с коронавирусом: лицам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания (такие, как сахарный диабет, астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания; перенесенные ранее инфаркт или инсульт), с 26 марта по 14 апреля запретили выходить на улицу, кроме как в магазин и аптеку.