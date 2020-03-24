Marathon Group Александра Винокурова увеличила долю в «Магните»

Marathon Group была создана бизнесменом Александром Винокуровым в 2017 г. Его партнер — выходец из А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, до этого он занимал должности руководителя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и соруководителя российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marathon Group уже является акционером «Магнита». В феврале этого года «Нацбиопродукт» купила 0,5% акций розничной сети за 2 млрд руб.