Marathon Group Александра Винокурова увеличила долю в «Магните»
Входящая в Marathon Group компания «Нацбиопродукт» с 19 по 24 марта приобрела 0,405% акций ПАО «Магнит», сообщил представитель инвесткомпании. Сумма сделки — 1,16 млрд руб, говорится в сообщении «Магнита». Все сделки были внебиржевыми. Продавца акций представитель Marathon Group не называл.
«Магнит» – второй по выручке ритейлер в России после X5 Retail Group. В 2019 г. «Магнит» нарастил чистую розничную выручку на 9,5% до 1,33 трлн руб.
Marathon Group была создана бизнесменом Александром Винокуровым в 2017 г. Его партнер — выходец из А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, до этого он занимал должности руководителя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и соруководителя российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Marathon Group уже является акционером «Магнита». В феврале этого года «Нацбиопродукт» купила 0,5% акций розничной сети за 2 млрд руб.
Marathon Group рассматривает инвестиции в активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, говорил «Ведомостям» Винокуров в феврале. Среди имеющихся возможностей на рынке «Магнит», по его словам, «безусловно, актив с огромным потенциалом роста». Marathon Group, говорит он, очень верит в компанию и ее команду менеджеров, поэтому компания приняла решение увеличить долю в капитале ритейлера.