Американская компания отказалась от прав на возможное лекарство от коронавируса
Американская фармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») отказалась от глобальных патентных прав на антиретровирусный препарат «Калетра», который сейчас проходит клинические исследования для лечения коронавируса нового типа, сообщает Financial Times. Издание отмечает, что AbbVie стала первым крупным фармацевтом, отказавшимся от права заработать на препарате, который может быть использован в ходе пандемии COVID-19.
Препарат «Калетра» (лопинавир + ритонавир) применяется в терапии ВИЧ, но также входит в список лекарств, исследуемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на эффективность в лечении коронавируса. Это один из препаратов, рекомендуемых российским Минздравом.
Патент «ЭббВи» на этот препарат в некоторых странах действовал до 2026 г., в России – до 2024 г. Теперь страны смогут закупать лопинавир/ритонавир в случае дефицита препарата или если комбинация окажется эффективной в лечении коронавируса.
О пандемии коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19, ВОЗ объявила 11 марта. По данным ВОЗ на 24 марта, общее число заболевших в 190 странах мира – почти 335 000, 14 600 человек умерли.
Пока нет доказательств эффективности при COVID-19 каких-либо лекарств, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава. Рекомендуется применять несколько препаратов, которые использовались при прошлых вспышках коронавирусов: рибавирин, лопинавир + ритонавир и препараты интерферонов.