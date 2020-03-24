Американская компания отказалась от прав на возможное лекарство от коронавируса

Патент «ЭббВи» на этот препарат в некоторых странах действовал до 2026 г., в России – до 2024 г. Теперь страны смогут закупать лопинавир/ритонавир в случае дефицита препарата или если комбинация окажется эффективной в лечении коронавируса.