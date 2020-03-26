Авиакомпании оценили убытки от возвратных рейсов в 500 млн рублей за сутки
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагает ввести нулевую ставку НДС на внутренние воздушные перевозки, чтобы покрыть расходы от закрытия авиасообщения с другими странами. В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову организация отмечает, что рейсы по возвращению россиян из других стран приносят не менее 500 млн руб. убытков ежесуточно. Каждый из этих рейсов, по расчетам АЭВТ, принесет от 2,5 млн до 4–5 млн руб. прямых убытков.
Решение закрыть международное сообщение оправдано, но правительство должно обеспечить «финансовую выживаемость отечественных авиакомпаний», отмечает ассоциация. Помимо отмены НДС на рейсы внутри России компании предлагают ввести на 2020 г. мораторий на услуги аэропортов и навигации, а также в два раза увеличить субсидирование.
Правительство поручило с полуночи 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, чтобы сдержать распространение коронавируса. К 30 марта Минтранс и МВД должны будут подготовить план возвращения пассажиров в Россию. Рейсы по возврату россиян будут осуществлять «Аэрофлот» и специальный летный отряд «Россия».
АЭВТ – это некоммерческая организация, созданная 17 ноября 1991 г. В нее входят 27 российских авиаперевозчиков. Президентом ассоциации является Владимир Тасун, предправления – гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов.