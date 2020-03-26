Авиакомпании оценили убытки от возвратных рейсов в 500 млн рублей за сутки

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагает ввести нулевую ставку НДС на внутренние воздушные перевозки, чтобы покрыть расходы от закрытия авиасообщения с другими странами. В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову организация отмечает, что рейсы по возвращению россиян из других стран приносят не менее 500 млн руб. убытков ежесуточно. Каждый из этих рейсов, по расчетам АЭВТ, принесет от 2,5 млн до 4–5 млн руб. прямых убытков.