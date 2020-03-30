Росимущество учредило «Росзарубежнефть» с капиталом почти в 323 млрд рублей
Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с гигантским уставным капиталом в 322,745 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в Москве 28 марта. В этот день «Роснефть» объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже активов в этой стране компании, принадлежащей на 100% правительству России. Что это за компания в сообщении не раскрывалось.
«Роснефть» участвовала в пяти венесуэльских проектах совместно с госкомпанией Венесуэлы PDVSA: в Petromonagas S.A. (доля «Роснефти» — 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Помимо этого «Роснефть» была оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы — Патао и Мехильонес. В январе 2019 г. США ввели санкции против PDVSA. 18 февраля 2020 г. американский минфин включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью дочернюю компанию «Роснефти» — Rosneft Trading, а 12 марта еще одну — TNK Trading International. Представитель «Роснефти» говорил 28 марта, что компания надеется на отмену американских санкций.
«Роснефть» получила за венесуэльские активы 9,6% собственных акций. 27 марта на Мосбирже такой пакет акций оценивался в 308 млрд руб. Если предположить, что уставной капитал «Росзарубежнефти» оплачен акциями «Роснефти», и именно таким пакетом, которым государство расплатилось за венесуэльские активы «Роснефти», то в оценку была заложена стоимость акции примерно в 317 рублей (цена закрытия торгов на Московской бирже в пятницу составила 302,8 руб., средневзвешенная за полгода до объявления о сделке — 379,6 руб.), пишет агентство «Интерфакс».
Гендиректором новой компании указан Николай Александрович Рыбчук. До сих пор упоминаний о нем в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» не было, пишет «Интерфакс». Полный тезка Рыбчука — член Совета ветеранов Анголы, был военным атташе и представителем ФСВТС России в этом африканском государстве. В Анголе работал военным переводчиком нынешний руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.