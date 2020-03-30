Росимущество учредило «Росзарубежнефть» с капиталом почти в 323 млрд рублей

Росимущество учредило АО «Росзарубежнефть» с гигантским уставным капиталом в 322,745 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в Москве 28 марта. В этот день «Роснефть» объявила о прекращении своей деятельности в Венесуэле и продаже активов в этой стране компании, принадлежащей на 100% правительству России. Что это за компания в сообщении не раскрывалось.