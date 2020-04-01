Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Законом также допускается дистанционная продажа рецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих, в условиях чрезвычайной ситуации или при «возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Правила продажи рецептурных лекарств в таких случаях будет определять правительство, говорится в законе.
Дистанционную продажу лекарств в России пытались легализовать несколько лет. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении еще в декабре 2017 г., но затем после его движение было приостановлено. 16 марта 2020 г. отраслевые ассоциации интернет-компаний попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами.
В тот же день премьер Михаил Мишустин заявил, что в России разрешат заказывать отпускаемые без рецепта лекарства через интернет, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить принятия соответствующего законопроекта. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.
Закон об онлайн-продаже лекарств рассматривался Госдумой в приоритетном порядке, поскольку входит в число документов, принимаемых в целях борьбы с распространением коронавируса. Накануне нижняя палата парламента одобрила ряд инициатив из этого списка, в том числе закон, разрешающий правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по всей стране.