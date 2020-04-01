Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Дистанционную продажу лекарств в России пытались легализовать несколько лет. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении еще в декабре 2017 г., но затем после его движение было приостановлено. 16 марта 2020 г. отраслевые ассоциации интернет-компаний попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами.