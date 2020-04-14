«Тилтех капитал» вложит 1 млрд рублей в компании потребительского сектора

Как рассказал газете представитель фонда, компании из продовольственного и непродовольственного ритейла и производители с выручкой в 2019 г. до 800 млн рублей смогут получить до 60 млн руб. в обмен на доли. Собеседник издания добавил, что более крупные сделки фонд готов обсуждать в индивидуальном порядке. Инвестировать предполагается в проекты, который адаптировались к кризисным условиям и видят перспективы развития, но при это у них нет собственного ресурса. Приоритеты для вложения — прибыльные и растущие по итогам 2019 г. компании с прозрачной отчетностью.