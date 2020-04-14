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«Тилтех капитал» вложит 1 млрд рублей в компании потребительского сектора

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Фонд «Тилтех капитал» (один из его совладельцев — основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко) планирует инвестировать в компании потребительского сектора 1 млрд руб. Вложения фонд намеревается сделать в малую и среднюю розницу и производителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Тилтех капитала».

Как рассказал газете представитель фонда, компании из продовольственного и непродовольственного ритейла и производители с выручкой в 2019 г. до 800 млн рублей смогут получить до 60 млн руб. в обмен на доли. Собеседник издания добавил, что более крупные сделки фонд готов обсуждать в индивидуальном порядке. Инвестировать предполагается в проекты, который адаптировались к кризисным условиям и видят перспективы развития, но при это у них нет собственного ресурса. Приоритеты для вложения — прибыльные и растущие по итогам 2019 г. компании с прозрачной отчетностью.

Опрошенные газетой эксперты среди потенциальных проектов для инвестиций фонда назвали сеть кулинарий «Брусника», кафе «Андерсон» и Prime, сервис доставки еды из магазинов Golama. По оценке аналитиков, при сжатии потребительского спроса растут электронная торговля, доставка товаров на дом, онлайн-развлечения, продовольственная и аптечная розница. После пандемии коронавируса, в 2021 г. онлайн-ритейл и цифровые услуги ждет двукратный рост, отмечают собеседники газеты.

«Тилтех капитал» основали в 2016 г. создатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, председатель совета директоров ГК «Агама» (поставщик морепродуктов) Юрий Алашеев, глава медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко и др. По данным фонда, он управляет проектами на общую сумму $50 млн. Среди них — образовательный проект Mishka AI, производитель одежды Dorogobogato, клиника доказательной медицины Docdeti, сервис по сбору и утилизации мусора «Убиратор» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных