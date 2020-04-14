«Тилтех капитал» вложит 1 млрд рублей в компании потребительского сектора
Фонд «Тилтех капитал» (один из его совладельцев — основатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко) планирует инвестировать в компании потребительского сектора 1 млрд руб. Вложения фонд намеревается сделать в малую и среднюю розницу и производителей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Тилтех капитала».
Как рассказал газете представитель фонда, компании из продовольственного и непродовольственного ритейла и производители с выручкой в 2019 г. до 800 млн рублей смогут получить до 60 млн руб. в обмен на доли. Собеседник издания добавил, что более крупные сделки фонд готов обсуждать в индивидуальном порядке. Инвестировать предполагается в проекты, который адаптировались к кризисным условиям и видят перспективы развития, но при это у них нет собственного ресурса. Приоритеты для вложения — прибыльные и растущие по итогам 2019 г. компании с прозрачной отчетностью.
Опрошенные газетой эксперты среди потенциальных проектов для инвестиций фонда назвали сеть кулинарий «Брусника», кафе «Андерсон» и Prime, сервис доставки еды из магазинов Golama. По оценке аналитиков, при сжатии потребительского спроса растут электронная торговля, доставка товаров на дом, онлайн-развлечения, продовольственная и аптечная розница. После пандемии коронавируса, в 2021 г. онлайн-ритейл и цифровые услуги ждет двукратный рост, отмечают собеседники газеты.
«Тилтех капитал» основали в 2016 г. создатель сети «Вкусвилл» Андрей Кривенко, председатель совета директоров ГК «Агама» (поставщик морепродуктов) Юрий Алашеев, глава медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко и др. По данным фонда, он управляет проектами на общую сумму $50 млн. Среди них — образовательный проект Mishka AI, производитель одежды Dorogobogato, клиника доказательной медицины Docdeti, сервис по сбору и утилизации мусора «Убиратор» и другие.