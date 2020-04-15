Бен Салман: добыча нефти в мире сократится на 20 млн баррелей в сутки

«Я не удивлюсь, если естественное снижение будет еще более серьезным, когда мы перейдем в следующие несколько месяцев», — сказал он. По словам принца, заключенная странами ОПЕК и Россией сделка показала, что Саудовская Аравия не меняет подход к коллективным действиям стран по сокращению добычи. ОПЕК+ с мая сократит добычу на 9,7 млн барр./сутки, а с учетом вклада стран вне соглашения — до 20 млн барр./сутки и выше. В мае королевство сократит свою добычу с более чем 12 млн барр./сутки до уровня чуть менее 8,5 млн, сообщил саудовский министр энергетики.