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Бен Салман: добыча нефти в мире сократится на 20 млн баррелей в сутки

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Естественное снижение добычи нефти через несколько месяцев может оказаться больше, чем параметры, установленные новым соглашением ОПЕК+ и превысит 20 млн барр./сутки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times.

«Я не удивлюсь, если естественное снижение будет еще более серьезным, когда мы перейдем в следующие несколько месяцев», — сказал он. По словам принца, заключенная странами ОПЕК и Россией сделка показала, что Саудовская Аравия не меняет подход к коллективным действиям стран по сокращению добычи. ОПЕК+ с мая сократит добычу на 9,7 млн барр./сутки, а с учетом вклада стран вне соглашения — до 20 млн барр./сутки и выше. В мае королевство сократит свою добычу с более чем 12 млн барр./сутки до уровня чуть менее 8,5 млн, сообщил саудовский министр энергетики.

По словам бен Салмана, участие в ценовой войне. длившей с конца марта, было «нежелательным отходом» от политики сокращения добычи нефти, которой страны ОПЕК+ придерживались три предыдущих года. Однако предпринятая Саудовской Аравией эскалация производства нефти и снижение цен на нее помогли создать финансовый буфер для экономики королевства.

«Мы могли бы пережить эту ситуацию и оставаться там еще очень долго, но это было бы крайне разрушительно», — сказал принц. «Мы не занимаемся никакими видами игры с нулевой суммой», — добавил он. Отвечая на вопрос о долгосрочном спросе на нефть и о том, может ли вспышка коронавируса изменить структуру потребления, принц сказал, что нефть будет оставаться главным источником энергии на протяжении десятилетий. «Я еще не готов отказаться от этого», — сказал бен Салман.

Соглашение ОПЕК+ было достигнуто в воскресенье, 12 апреля. Оно действует до 30 апреля 2022 г., его продление будет обсуждаться в декабре 2021 г. Согласно договоренностям 23 стран в мае – июне 2020 г. снижение нефтедобычи составит 9,7 млн барр./сутки, с июля до конца 2020 г. – 7,7 млн барр./сутки, с конца 2020 г. до мая 2022 г. – 5,7 млн барр./сутки. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 г. Для России и Саудовской Аравии базовым выступает объем в 11 млн барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных