Бен Салман: добыча нефти в мире сократится на 20 млн баррелей в сутки
Естественное снижение добычи нефти через несколько месяцев может оказаться больше, чем параметры, установленные новым соглашением ОПЕК+ и превысит 20 млн барр./сутки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times.
«Я не удивлюсь, если естественное снижение будет еще более серьезным, когда мы перейдем в следующие несколько месяцев», — сказал он. По словам принца, заключенная странами ОПЕК и Россией сделка показала, что Саудовская Аравия не меняет подход к коллективным действиям стран по сокращению добычи. ОПЕК+ с мая сократит добычу на 9,7 млн барр./сутки, а с учетом вклада стран вне соглашения — до 20 млн барр./сутки и выше. В мае королевство сократит свою добычу с более чем 12 млн барр./сутки до уровня чуть менее 8,5 млн, сообщил саудовский министр энергетики.
По словам бен Салмана, участие в ценовой войне. длившей с конца марта, было «нежелательным отходом» от политики сокращения добычи нефти, которой страны ОПЕК+ придерживались три предыдущих года. Однако предпринятая Саудовской Аравией эскалация производства нефти и снижение цен на нее помогли создать финансовый буфер для экономики королевства.
«Мы могли бы пережить эту ситуацию и оставаться там еще очень долго, но это было бы крайне разрушительно», — сказал принц. «Мы не занимаемся никакими видами игры с нулевой суммой», — добавил он. Отвечая на вопрос о долгосрочном спросе на нефть и о том, может ли вспышка коронавируса изменить структуру потребления, принц сказал, что нефть будет оставаться главным источником энергии на протяжении десятилетий. «Я еще не готов отказаться от этого», — сказал бен Салман.
Соглашение ОПЕК+ было достигнуто в воскресенье, 12 апреля. Оно действует до 30 апреля 2022 г., его продление будет обсуждаться в декабре 2021 г. Согласно договоренностям 23 стран в мае – июне 2020 г. снижение нефтедобычи составит 9,7 млн барр./сутки, с июля до конца 2020 г. – 7,7 млн барр./сутки, с конца 2020 г. до мая 2022 г. – 5,7 млн барр./сутки. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 г. Для России и Саудовской Аравии базовым выступает объем в 11 млн барр./сутки.