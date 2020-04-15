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Airbnb привлекла $1 млрд от институциональных инвесторов

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Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. привлек $1 млрд от институциональных инвесторов, сообщила компания. Это второй раунд привлечения средств компанией с начала распространения коронавируса COVID-19, вызвавшего коллапс индустрии путешествий, отмечает The Wall Street Journal.

При этом Airbnb не раскрыла параметры привлечения кредитования и имена инвесторов. По данным источников издания, кредит будет предоставлен сроком на пять лет под процентную ставку LIBOR + 7,5%.

На прошлой неделе Airbnb получила $1 млрд от инвестиционных фондов Silver Lake и Sixth Street Partners. Источники сообщили, что стоимость привлечения средств составила LIBOR + 10%. По информации газеты, инвесторы получили варранты, которые могут быть конвертированы в акции Airbnb. Исходя из их стоимости в целом компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше показателя 2017 г., когда Airbnb привлекала финансирование в прошлый раз.

«Все действия, предпринятые нами за последние несколько недель, гарантируют, что Airbnb выйдет из шторма пандемии еще более сильной, независимо от того, как долго он продлится», — сказал соучредитель и исполнительный директор компании Брайан Чески.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных