Airbnb привлекла $1 млрд от институциональных инвесторов
Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. привлек $1 млрд от институциональных инвесторов, сообщила компания. Это второй раунд привлечения средств компанией с начала распространения коронавируса COVID-19, вызвавшего коллапс индустрии путешествий, отмечает The Wall Street Journal.
При этом Airbnb не раскрыла параметры привлечения кредитования и имена инвесторов. По данным источников издания, кредит будет предоставлен сроком на пять лет под процентную ставку LIBOR + 7,5%.
На прошлой неделе Airbnb получила $1 млрд от инвестиционных фондов Silver Lake и Sixth Street Partners. Источники сообщили, что стоимость привлечения средств составила LIBOR + 10%. По информации газеты, инвесторы получили варранты, которые могут быть конвертированы в акции Airbnb. Исходя из их стоимости в целом компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше показателя 2017 г., когда Airbnb привлекала финансирование в прошлый раз.
«Все действия, предпринятые нами за последние несколько недель, гарантируют, что Airbnb выйдет из шторма пандемии еще более сильной, независимо от того, как долго он продлится», — сказал соучредитель и исполнительный директор компании Брайан Чески.