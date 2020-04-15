Airbnb привлекла $1 млрд от институциональных инвесторов

На прошлой неделе Airbnb получила $1 млрд от инвестиционных фондов Silver Lake и Sixth Street Partners. Источники сообщили, что стоимость привлечения средств составила LIBOR + 10%. По информации газеты, инвесторы получили варранты, которые могут быть конвертированы в акции Airbnb. Исходя из их стоимости в целом компания была оценена в $18 млрд. Это почти вдвое меньше показателя 2017 г., когда Airbnb привлекала финансирование в прошлый раз.