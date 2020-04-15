Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в моменте опустилась до $27,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11.24 мск. Однако уже в 12.05 мск нефть стоила $28,47, потеряв 3,9% к уровню предыдущего закрытия торгов. Стоимость барреля WTI к этому времени опустилась до $19,54 (-2,97%).
Доллар, по данным Московской биржи на 12.05 мск, стоил 73,94 руб. Евро — 80,85 руб.
Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Падение цен началось после 6 марта, после развала договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цена Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель.
12 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти. Первый этап соглашения, подразумевающий сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, начнется в мае.