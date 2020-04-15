Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в моменте опустилась до $27,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11.24 мск. Однако уже в 12.05 мск нефть стоила $28,47, потеряв 3,9% к уровню предыдущего закрытия торгов. Стоимость барреля WTI к этому времени опустилась до $19,54 (-2,97%).