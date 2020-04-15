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Цена Brent опустилась ниже $28 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) в моменте опустилась до $27,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11.24 мск. Однако уже в 12.05 мск нефть стоила $28,47, потеряв 3,9% к уровню предыдущего закрытия торгов. Стоимость барреля WTI к этому времени опустилась до $19,54 (-2,97%).

Доллар, по данным Московской биржи на 12.05 мск, стоил 73,94 руб. Евро — 80,85 руб.

Цены на нефть начали снижаться в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Падение цен началось после 6 марта, после развала договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цена Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель.

12 апреля Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны, включая Россию, заключили соглашение о сокращении суточной добычи нефти. Первый этап соглашения, подразумевающий сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, начнется в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных