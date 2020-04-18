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Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система»

Ведомости

Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система». Он вступит в новую должность 20 апреля, говорится в официальном сообщении корпорации.

Ранее занимавший должность президента корпорации Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».

Владимир Чирахов пришел в «Детский мир» в 2012 г. До этого он занимал различные руководящие должности в крупных ритейл-сетях – «Кораблик», «Партия-электроника», «М.Видео» и «Линдекс».

В начале марта совет директоров «Детского мира» досрочно прекратил полномочия Чирахова на посту гендиректора. В начале апреля 2020 г. он был избран председателем совета директоров компании. Вместо него на пост гендиректора была назначена его заместитель по коммерческой деятельности Мария Давыдова, писали «Ведомости». Контракт с ней заключен на три года.

Ранее по теме: «Детский мир» из-за коронавируса запасся китайскими товарами до осени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных