Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система»
Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система». Он вступит в новую должность 20 апреля, говорится в официальном сообщении корпорации.
Ранее занимавший должность президента корпорации Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров АФК «Система».
Владимир Чирахов пришел в «Детский мир» в 2012 г. До этого он занимал различные руководящие должности в крупных ритейл-сетях – «Кораблик», «Партия-электроника», «М.Видео» и «Линдекс».
В начале марта совет директоров «Детского мира» досрочно прекратил полномочия Чирахова на посту гендиректора. В начале апреля 2020 г. он был избран председателем совета директоров компании. Вместо него на пост гендиректора была назначена его заместитель по коммерческой деятельности Мария Давыдова, писали «Ведомости». Контракт с ней заключен на три года.