Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система»

В начале марта совет директоров «Детского мира» досрочно прекратил полномочия Чирахова на посту гендиректора. В начале апреля 2020 г. он был избран председателем совета директоров компании. Вместо него на пост гендиректора была назначена его заместитель по коммерческой деятельности Мария Давыдова, писали «Ведомости». Контракт с ней заключен на три года.