Таксисты смогут проверять пропуска пассажиров через приложение

После того, как таксист проделает все эти действия, приложение должно сообщить, действителен ли предъявленный пропуск или нет. Если он не активен, таксист должен попросить пассажира покинуть машину. Обслуживание клиентов без пропусков грозит таксистам штрафом, отметил департамент транспорта.