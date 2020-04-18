Таксисты смогут проверять пропуска пассажиров через приложение
Столичный департамент транспорта распространил видеозапись, в которой разъяснил, как таксисты должны проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров. Для этого необходимо сделать следующее:
скачать на смартфон приложение «Помощник Москвы» (есть в App Store и Google Play);
получить логин и пароль для входа в приложение у своего таксопарка или агрегатора;
войти в приложение;
выбрать опцию «Проверка цифрового пропуска»;
навести камеру на QR-код или ввести номер пропуска пассажира вручную.
После того, как таксист проделает все эти действия, приложение должно сообщить, действителен ли предъявленный пропуск или нет. Если он не активен, таксист должен попросить пассажира покинуть машину. Обслуживание клиентов без пропусков грозит таксистам штрафом, отметил департамент транспорта.
В Москве и Подмосковье с 15 апреля действует пропускной режим, по которому для передвижения на любом виде транспорта необходимо получить цифровой пропуск. Сегодня власти продлили действие режима до 1 мая и ввели некоторые новые правила.
По данным на 18 апреля, в России выявлено почти 36 800 больных коронавирусом, 313 человек скончались. Больше всего заболевших в Московском регионе: свыше 20 000 в Москве и почти 4000 в Подмосковье.