Власти отложили сроки оснащения транспорта системой ГЛОНАСС на год
Правительство согласилось отложить оснащение автобусов и транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, системой ГЛОНАСС до 2021 г. Постановление с такими изменениями правительство утвердило 28 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель правительства.
Перенести сроки оснащения транспорта такой системой ранее предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он писал в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Титов предлагал и другие меры поддержки – перенести сроки оборудования транспорта тахографами до 1 июля 2021 г., предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 г. для грузового транспорта на суммы выплат в системе «Платон» за тот же период, а также пересмотреть условия договоров обязательного страхования пассажиров, уменьшив размер страховых премий для транспортных компаний.
Ситуация в сегменте грузовых перевозок сейчас очень сложная, а пассажирских – просто катастрофическая, рассказывал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Сейчас очень важны от государства действия, связанные с регулярными послаблениями, а именно с переносом некоторых изменений, которые требуют от перевозчиков значительных расходов», – говорил он. Снижение фискальной нагрузки и перенос сроков вступления новых требований по оснащению транспортных средств системами контроля целесообразны, поддерживал его инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин.