Власти отложили сроки оснащения транспорта системой ГЛОНАСС на год

Перенести сроки оснащения транспорта такой системой ранее предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он писал в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Титов предлагал и другие меры поддержки – перенести сроки оборудования транспорта тахографами до 1 июля 2021 г., предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 г. для грузового транспорта на суммы выплат в системе «Платон» за тот же период, а также пересмотреть условия договоров обязательного страхования пассажиров, уменьшив размер страховых премий для транспортных компаний.