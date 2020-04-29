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Власти отложили сроки оснащения транспорта системой ГЛОНАСС на год

Ведомости

Правительство согласилось отложить оснащение автобусов и транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, системой ГЛОНАСС до 2021 г. Постановление с такими изменениями правительство утвердило 28 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель правительства.

Перенести сроки оснащения транспорта такой системой ранее предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом он писал в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Титов предлагал и другие меры поддержки – перенести сроки оборудования транспорта тахографами до 1 июля 2021 г., предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 г. для грузового транспорта на суммы выплат в системе «Платон» за тот же период, а также пересмотреть условия договоров обязательного страхования пассажиров, уменьшив размер страховых премий для транспортных компаний.

Ситуация в сегменте грузовых перевозок сейчас очень сложная, а пассажирских – просто катастрофическая, рассказывал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Сейчас очень важны от государства действия, связанные с регулярными послаблениями, а именно с переносом некоторых изменений, которые требуют от перевозчиков значительных расходов», – говорил он. Снижение фискальной нагрузки и перенос сроков вступления новых требований по оснащению транспортных средств системами контроля целесообразны, поддерживал его инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин.

Ранее по теме: Бизнес-омбудсмен предложил дополнительно поддержать транспортную отрасль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных