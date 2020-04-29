Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Аramco
Белоруссия купила у Саудовской Аравии первую партию нефти, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. По его словам, первая партия будет поставлена в порт Клайпеды 11 мая. Контракт заключен с госкомпанией Saudi Аramco. «Это первая партия аравийской нефти, ее объем составляет 80 000 тонн», — уточнил Тищенко.
По его словам, в будущем Белоруссия не исключает новых сделок с Saudi Аramco. Все зависит от цен и ситуации на рынке, добавил он.
В феврале белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил, что Белоруссия может начать закупать нефть у Саудовской Аравии. По его словам, переговоры о поставках Минск ведет со всеми участниками мирового рынка, в том числе с США и ОАЭ. Он также не исключал поставок нефти по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме. Ранее Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по «Дружбе» от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.