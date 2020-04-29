Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Аramco

В феврале белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил, что Белоруссия может начать закупать нефть у Саудовской Аравии. По его словам, переговоры о поставках Минск ведет со всеми участниками мирового рынка, в том числе с США и ОАЭ. Он также не исключал поставок нефти по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме. Ранее Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по «Дружбе» от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.