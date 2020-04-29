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Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Аramco

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Белоруссия купила у Саудовской Аравии первую партию нефти, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. По его словам, первая партия будет поставлена в порт Клайпеды 11 мая. Контракт заключен с госкомпанией Saudi Аramco. «Это первая партия аравийской нефти, ее объем составляет 80 000 тонн», — уточнил Тищенко.

По его словам, в будущем Белоруссия не исключает новых сделок с Saudi Аramco. Все зависит от цен и ситуации на рынке, добавил он.

В феврале белорусский лидер Александр Лукашенко не исключил, что Белоруссия может начать закупать нефть у Саудовской Аравии. По его словам, переговоры о поставках Минск ведет со всеми участниками мирового рынка, в том числе с США и ОАЭ. Он также не исключал поставок нефти по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме. Ранее Белоруссия утвердила тарифы на прокачку нефти по «Дружбе» от польского пункта Адамова Застава до Мозырского НПЗ.

Ранее по теме: Белоруссия начала получать российскую нефть по Балтийскому морю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных