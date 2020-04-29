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Бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей из-за пандемии

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Бюджет Москвы из-за режима самоизоляции недополучит около 600 млрд руб., заявил в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» заммэра столицы Владимир Ефимов. «Это порядка 20% расходной части нашего бюджета», – отметил он (цитата по ТАСС). Он не исключил, что столичным властям придется продлить меры поддержки для бизнеса в виде отсрочек по налогам и другим платежам.

По его словам, около 1,5–2 млн москвичей были «вынуждены уйти в простой» из-за распространения коронавируса. В первую очередь речь идет о заведениях общественного питания, бытовых услугах, культурно-просветительской деятельности и спортивных организациях. Выручка столичных предприятий в апреле упала на 30–40%, в некоторых отраслях – на 50%, сказал Ефимов. «У нас выручка все равно накопленным итогом с начала года у компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года, в среднем на 10–15%», – добавил он.

После отмены режима самоизоляции постепенное смягчение ограничений начнется со строительной отрасли, промышленности и бытовых услуг, сказал заммэра. Ограничения для всех отраслей разом снимать нецелесообразно, так как тогда все старания властей по сдерживанию распространения вируса будут перечеркнуты, пояснил Ефимов.

Ранее президент Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая. Он также поручил правительству и рабочей группе при Госсовете до 5 мая подготовить рекомендации для регионов о постепенном ослаблении режима самоизоляции и ограничений для бизнеса. 

Ранее по теме: «Мы перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией». Главное из обращения Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных