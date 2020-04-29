Бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей из-за пандемии

По его словам, около 1,5–2 млн москвичей были «вынуждены уйти в простой» из-за распространения коронавируса. В первую очередь речь идет о заведениях общественного питания, бытовых услугах, культурно-просветительской деятельности и спортивных организациях. Выручка столичных предприятий в апреле упала на 30–40%, в некоторых отраслях – на 50%, сказал Ефимов. «У нас выручка все равно накопленным итогом с начала года у компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года, в среднем на 10–15%», – добавил он.